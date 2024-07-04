Не только графики, но и непогода: когда в Украине станет больше отключений света 4 июля, названо время

Есть несколько причин отключения электроэнергии в ряде областей

В Украине 4 июля отключения электроэнергии планируются 13:00 до 23:00. Кроме того, в части областей отсутствует свет из-за непогоды, а также из-за боевых действий. Еще три области частично обесточены из-за технических проблем.

Облэнерго в четверг будут применять 3 очереди графиков почасовых отключений. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Главная причина применения графиков почасовых отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года. Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или Финляндии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дефицит мощности также влияет рост потребления из-за летней жары. В этот день высокая температура воздуха ожидается в центральных, южных и восточных областях.

Также из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Из-за непогоды свет отключали потребителям в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Житомирской, Ровенской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, как будут отключать свет зимой 2024-2025. Названы два сценария.