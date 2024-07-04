На Чернігівщині через нічну атаку зміняться графіки відключення світла

Ворожий безпілотник атакував один із об’єктів інфраструктури в регіоні

Минулої ночі російські окупанти в черговий раз спробували атакувати Україну. Ворог запустив по містах та селах дрони-камікадзе.

На жаль, один із "Шахедів" вразив об’єкт інфраструктури у Чернігівській області. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.

"Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий шахед потрапив до одного з об’єктів області. На даний момент без електропостачання залишаються 5963 споживачі", — повідомив керівник регіону.

Він додав, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Через ситуацію графіки відключень світла можуть дещо змінитися. Дізнатися оновлену інформацію з цього приводу можна на сайті "Чернігівобленерго", а також за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram.

В обленерго просять місцевих жителів з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ввечері 3 липня у Харкові пролунали вибухи. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі. Одна з них — немовля, а також дві дитини 8 років.