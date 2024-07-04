Для будь-якого гаманця: скільки зараз коштує відпочинок у Затоці

У цьому регіоні офіційно заборонено відвідувати пляжі

Цього року на популярних курортах Одеської області — Затоці та Кароліно-Бугазі більшість закладів не приймають туристів. Проте частина невеликих баз відпочинку відкрилась.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Відпочинок із запахом пороху: що відбувається у раніше популярних курортних Затоці та Кароліно-Бугазі".

Як розповідає кореспондентка "Телеграфу", деякі бази відпочинку працюють в Лиманському районі Затоки, що межує з Кароліно-Бугазом. Їхні назви ми не вказуємо з міркувань безпеки.

Загалом сезон в Затоці та Кароліно-Бугазі відкрили кілька десятків приватних помешкань, готелів і баз відпочинку. Вартість ліжко-місця неподалік залізничного вокзалу в Кароліно-Бугазі — від 200 грн, за двомісний номер на першій лінії доведеться викласти від 800 до 1800 грн залежно від умов та інфраструктури бази.

Заклади пропонують туристам проживання в апартаментах з власною чи спільною кухнею, у готелях з можливістю окремого харчування. За чашку американо прийдеться заплатити близько 40 гривень, за порцію борщу — 95.

Крім того, є варіанти оренди вілли на узбережжі. Ціна за такий відпочинок становить близько 8 тисяч грн за добу.

З огляду на небезпеку купання в морі, чимало баз мають свої басейни. Якщо місце проживання не обладнане басейном — разовий візит у водну зону відпочинку поблизу може коштувати 200-250 грн, проте при тривалому відвідуванні можна домовитися і за нижчу вартість. В деяких місцях вхід за дітей оплачують окремо, від трьох років — повна вартість.

Якщо в червні на базах відпочинку можна було побачити по кілька людей, то ближче до липня їхня кількість зросла. Власники курортних точок розповідають, що кількість гостей традиційно зростає на вихідних.

Нагадаємо, в Одесі, попри третій рік повномасштабної війни, вирішили відкрити купальний сезон. 8 червня відкрилася перша зона для купання – пляж "Калетон".