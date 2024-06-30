Міна чи...? В Одесі в морі стався вибух всього за декілька метрів від відпочиваючих (відео)

Користувачі мережі вже висловили свої припущення про те, що сталося

В Одесі неподалік людей, що плавають у морі біля берега, стався вибух. В результаті стовп води піднявся на кілька секунд.

Інформація про це була опублікована у соціальній мережі. Користувачі припустили, що це могла бути міна.

На кадрах видно, що ймовірний вибух стався всього за кілька метрів від людей, які купилися в морі. На щастя, ніхто не постраждав.

Що пишуть користувачі мережі під цим відео:

"Ну видно ж, що зверху прилетіло";

"Так цікаво і зняли прямо у цей момент і чому вони не виходять з води якщо це міна? Все якось дивно";

"Міна якась слабка";

"Якщо міна, то точно не морська якірна. Там би вибух у десятки разів більший"

"За силою це не міна, а снаряди, що падають, швидше за все".

Дехто припустив, що вибух стався внаслідок падіння чогось у воду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році в курортному селі Сичавка Одеської області під час сильного шторму до будинку прибило морську військову міну. В результаті вона вибухнула. Було опубліковано фото та відео з місця події.