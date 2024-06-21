В Одесі хочуть забронювати приватних охоронців замість водіїв швидких

Не всі погодилися з таким рішенням

Депутати Одеської облради хочуть "випросити" бронь від мобілізації співробітникам охоронних агенцій, прирівнявши їх до підприємств критичної інфраструктури. За відповідне прохання до Кабміну проголосувала більшість депутатів.

Про це повідомляє видання "Думська". Зазначається, що опозиція намагалася розширити перелік співробітниками дійсно критичних галузей, проте ці правки були відхилені.

"Я пропоную доповнити це звернення водіями швидкої допомоги, представниками ІТ-індустрії, сільського господарства і тими працівниками вишів, які не є професорсько-викладацьким складом. Можливо, інші депутати запропонують інші категорії. Я не розумію, чому треба концентруватися тільки на одній категорії співробітників охоронних агентств", — заявив один з депутатів.

У підсумку, запропоновану поправку з доповненням списку іншими спеціальностями підтримали лише 17 депутатів. Опозиція за звернення в такому вигляді голосувати відмовилася. Проте, як повідомляють кореспонденти видання, більшість депутатів Одеської облради проголосували за звернення до Кабміну з таким проханням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у ФОПів є можливість отримати бронь від мобілізації. Що для цього потрібно зробити читайте у нашому матеріалі.