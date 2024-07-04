Вибачення не допомогли: скандал із образою ветерана ЗСУ в Одесі набирає нових обертів

Лікар звернувся до правоохоронців із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки

Історія зі скандалом в Одесі, де чоловік у ветеринарній клініці обматюкав ветерана ЗСУ набрала нових обертів. На Вадима Шевеленка, який образив Олексія Притулу, склали адміністраційний протокол.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Клієнта ветеринарної клініки в Одесі обурило, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг підвестися зі стільця і підійти до тварини ближче. Чоловік нецензурно висловився у бік ветеринара та покинув його кабінет. Поліція дізналась про цей випадок із соцмереж.

У поліції зазначили, що лікар звернувся до правоохоронців із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки.

"Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушника та місце його проживання. Ним виявився 38-річний містянин. Поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Свою провину він визнав та нині вже вибачився перед потерпілим", — розповіли у поліції.

І хоч Шевеленко вибачився перед військовим, але Олег Симороз звернув увагу на один момент. За його словами, до Вадима Шевеленка мали прийти інші ветерани після того, як його особистість було ідентифіковано. В результаті раніше прийшли люди, яких ветеран Олексій особисто не знає і навіть не знайомий.

"Вони чомусь розповідали на камери, що вони "разом воювали і це їхній побратим". Далі вони першими виставили обрізане відео, яке ви всі бачили, що наче "все класно", нічого не уточнювали", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Симороза, ці люди нібито працюють у сфері приватної охорони та можуть бути повʼязані з одеським криміналітетом.

"Саме Шевеленко найняв їх для охорони, вони приїхали організовано і так само повезли його до ветерана, ця група кривого слова не сказала йому. Просто тупий заробіток та дешевий піар в такій справі, ну максимально мразотно", — додає Симороз.

Що передувало

У ветеринарній клініці відвідувач з пуделем облаяв лікаря-ветерана ЗСУ, який втратив на війні обидві ноги. Відвідувач обурився, що лікар не встав для огляду його собаки. Втім, ветеран ЗСУ прокрутився на стільці, щоб продемонструвати, чому йому важко це зробити. Реакція відвідувача на протези була різкою та "красномовною". Він облаяв лікаря-ветерана та пішов геть.

"Телеграф" вже писав, що в мережі оприлюднили ймовірні імʼя та дані чоловіка, який облаяв ветерана ЗСУ у ветеринарній клініці. Мова йде нібито про главу одеської компанії.