Для любого кошелька: сколько сейчас стоит отдых в Затоке

В этом регионе официально запрещено посещать пляжи

В этом году на популярных курортах Одесской области – Затоке и Каролино-Бугазе большинство заведений не принимают туристов. Однако часть небольших баз отдыха открылась.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Отдых с запахом пороха: что происходит в ранее популярных курортных Заливе и Каролино-Бугази".

Как рассказывает корреспондент "Телеграфа", некоторые базы отдыха работают в Лиманском районе Затоки, граничащем с Каролино-Бугазом. Их названия мы не указываем из соображений безопасности.

Всего сезон в Затоке и Каролино-Бугаге открыли несколько десятков частных домов, гостиниц и баз отдыха. Стоимость койко-места недалеко от железнодорожного вокзала в Каролино-Бугазе — от 200 грн, за двухместный номер на первой линии придется выложить от 800 до 1800 грн в зависимости от условий и инфраструктуры базы.

Заведения предлагают туристам проживание в апартаментах с собственной или общей кухней, в отелях с возможностью отдельного питания. За чашку американо придется заплатить около 40 гривен, за порцию борща – 95.

Кроме того, есть варианты аренды виллы на побережье. Цена за такой отдых составляет около 8 тысяч гривен в сутки.

Учитывая опасность купания в море, многие базы имеют свои бассейны. Если место жительства не оборудовано бассейном – разовый визит в водную зону отдыха поблизости может стоить 200-250 грн, однако при длительном посещении можно договориться и по более низкой стоимости. В некоторых местах вход за детей оплачивают отдельно, от трех лет – полная стоимость.

Если в июне на базах отдыха можно было увидеть несколько человек, то ближе к июлю их количество возросло. Владельцы курортных точек рассказывают, что количество гостей традиционно растет в выходные.

Напомним, в Одессе, несмотря на третий год полномасштабной войны, решили открыть купальный сезон. 8 июня открылась первая зона для купания – пляж "Калетон".