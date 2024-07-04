"Вигадка не має жодних підстав": в Укренерго спростували фейк про "зональні відключення"

Такі дії роблять, щоб отримати нову аудиторію

У четвер, 4 липня, в "Укренерго" попередили про фейкові повідомлення у соцмережах. Мовиться про так звані "зональні відключення" електроенергії для різних міст.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго". Компанія заявила, що це чергове ІПСО і опублікувала відповідне фото з написом "Фейк".

В "Укренерго" заявили, що вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм-канали, на яких не буде правдивої інформації.

"Щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії, енергетики просять користуватися інформацією лише з офіційних джерел. Це сторінки "Укренерго", Міненерго та обленерго", — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, у четвер, 4 липня, графіки відключення світла в Україні застосовуватимуть протягом доби. Екстрених відключень поки що не планується.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як вимикатимуть світло взимку в Україні. За словами енергетиків, є традиційно два сценарії — позитивніший і поганіший.