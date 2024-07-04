"Де обіцяна справедливість?": українці обурюються через "нечесне" відключення світла, у ДТЕК відповіли

Українці стали помічати, що в будинках із газом менше відключень світла, ніж у багатоповерхівках із електроплитами

Під час відключень світла по Україні деяких громадян обурює факт, що у п’ятиповерхових будинках електроенергія відсутня набагато менша кількість часу, ніж у висотках. Українці очікувано згадують про обіцяну справедливість у розподілі відключень.

Відповідне питання поставив безпосередньо користувач соцмережі на офіційній сторінці "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook. У компанії оперативно дали вичерпну відповідь.

"Чому в п’ятиповерхівках із газом відключення менш тривалі, ніж у висотках із електроплитами? Де ваша обіцяна справедливість?", — написав користувач.

Він також додав, що у його багатоповерхівці під час відключень не працює ліфт, немає води та навіть можливості приготувати їжу. Чоловік підкреслив, що зазвичай світла немає по сім годин, а включають електроенергію вночі або в той час, коли люди зазвичай на роботі.

У ДТЕК незабаром прокоментували скаргу українця та заявили, що вони відключають не окремі будинки, а лінії електромережі.

"На лінії можуть бути як будинки з газом, так і без нього. Водночас відключення відбуваються за графіком. І при цьому намагаємося чергувати лінії, щоб відключення були справедливими", — сказали в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Кабміні заспокоїли українців щодо відключення світла взимку 2024-2025.