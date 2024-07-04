"Почему свет есть только два часа в сутки?": в ДТЭК ответили на популярный вопрос насчет отключений

В компании объяснили причину таких длительных отключений

В Украине продолжаются отключения света согласно графикам, но некоторые граждане сетуют на то, что у них электроэнергию включают порой всего на два часа в сутки. В ДТЭК объяснили, в чем причина.

В частности, жители Киевской области столкнулись с такой проблемой и с соответствующим вопросом обратились к пресс-службе компании. Как оказалось, света в доме отсутствовал по графику.

"Подскажите, почему сегодня на сутки свет был только два часа?", — написал пользователь.

В ДТЭК уточнили, по какому адресу были отключения, а вскоре добавили, что проверили информацию и установили причину.

"Отключения по вашему адресу в пределах графиков". Как сообщает Укрэнерго, из-за жары возросло потребление электроэнергии. Потому мы получаем больше ограничения и вынуждены отключать клиентов в светло-серой зоне также", — написали в компании.

Отметим, что всего у действующих графиков есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым). В целом потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают свет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы возмущены из-за "нечестного" отключения. Граждане жалуются, что в некоторых домах продолжительность отключений намного меньше, нежели в высотках. В ДТЭК прокомментировали ситуацию.