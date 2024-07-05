Чи може ТЦК відстежити чоловіків завдяки "Резерв+": у Міноборони чітко відповіли

Дехто з українців не довіряє застосунку

З 18 травня військовозобов'язані громадяни України отримали можливість оновити свої облікові дані у застосунку "Резерв+". Проте дехто не бажає використовувати для цього смартфон, побоюючись певних негативних наслідків.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко. Міністерство оборони України розвіяло декілька страхів, пов'язаних з "Резерв+".

Автоматичне отримання статусу "у розшуку"

Так, існує думка, що після оновлення дані через "Резерв+" громадянин одразу отримає статус "у розшуку". Черногоренко наголосила, що такий статус з’являється не через оновлення даних у застосунку.

За її словами, ЦНАП та ТЦК не дадуть іншого результату. Це відбувається, бо, наприклад, людині вручили повістку, а вона по ній не з’явилася.

"Терміни появи у ТЦК закінчилися, вона порушила закон і тому її оголосили у розшук. А завдяки застосунку ви можете дізнатися про потенційну проблему онлайн, а не під час затримання відповідними органами", — підкреслила заступниця міністра.

"Резерв+" відстежує геолокацію

Також дехто вважає, що застосунок відстежує геолокацію, щоб потім представники ТЦК могли знайти людину. Черногоренко підкреслила, що цей страх – конспірологічна теорія.

Вона зазначила, що насправді у будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують. За її словами, кожен користувач особисто може перевірити, що у "Резерв+" немає жодної потреби у геолокації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, у яких випадках ТЦК та СП подають особу на розшук, а також як з’ясувати, чи не знаходитися у розшуку саме ви.