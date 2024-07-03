В яких випадках ТЦК подають на розшук та як з’ясувати, чи не розшукують саме вас

Перевірити свій статус можна самостійно

В Україні триває загальна мобілізація і більшість чоловіків призовного віку можуть отримати повістку. Разом з тим, певна кількість військовозобов’язаних стикається з тим, що перебуває "у розшуку".

Хтось потрапив у таку базу помилково, хтось за певне порушення правил військового обліку. "Телеграф" розібрався, у яких випадках ТЦК та СП подають особу на розшук та як з’ясувати, чи не знаходитися у розшуку саме ви.

Підстави про оголошення в розшук військовозобов’язаного:

неявка за повісткою на уточнення військово-облікових даних;

ігноруванням направлення на проходження ВЛК;

неявка за мобілізаційним розпорядження в районний ТЦК та СП;

ігнорування розпорядження про оповіщення військовозобовʼязаних;

ухилення від направлення на військову службу;

відмова від оновлення військово-облікових даних у визначений законом строк;

відмова в постановці на військовий облік;

відсутність актуального військово-облікового документа;

ухилення від військового обліку

Після фіксації того чи іншого порушення, або й кількох одночасно, начальник районного ТЦК та СП може звернутися до Національної поліції з повідомленням про необхідність розшуку правопорушника для притягнення його до адміністративної відповідальності.

Як перевірити, чи особа у розшуку?

Самостійно перевірити, чи знаходитеся ви у розшуку можна простим та надійним способом — встановити застосунок Міноборони "Резерв+", оновити свої дані й дізнатися про свій статус. Після оновлення даних даний застосунок підтягує інформацію, яка міститься в Єдиному державному реєстрі військовозобовʼязаних, призовників та резервістів. Якщо ви знаходитеся у розшуку, в застосунку це буде позначено.

Також можна скористатися застосунком "Дія" та перевірити, через розділ "Виконавчі провадження" чи не заведено на вас якусь справи. Не зайвим буде перевірити й вкладку "штрафи". Адже перш ніж "потрапити в розшук", ви мали б сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

Водночас варто зауважити на тому, що низка адвокатів взагалі не погоджуються з поняттям "оголошення в розшук". Так, юристи стверджують, що поняття розшуку застосовують лише до тих людей, які вчинили кримінальне правопорушення. При цьому порушення правил військового обліку – стаття 210 Кодексу України про Адміністративні правопорушення.

Водночас за ухилення від мобілізації на громадянина може бути відкрито кримінальне провадження. Але навіть у такому випадку, коли порушник вважатиметься підозрюваним, у розшук його можна оголосити лише за ухвалою суду, слідчого чи прокурора (перевірити цей статус можна на сайті сервісу МВС).

Проте на ділі статус "у розшуку" таки задіюється. З іншого боку, варто зауважити, що навмисне вас ніхто не розшукуватиме, у поліції на це просто немає часу.

Якщо ж поліціянти випадково натраплять на таку людину, вони перевірять її особу по базі АРМОР і таким чином з’ясують, чи ухиляється чоловік від військового обов’язку.

На практиці таке можливе в трьох ситуаціях:

поліція підходить до випадкових перехожих на вулиці та пропонує пред’явити документи.

зупинка машини за порушення правил дорожнього руху.

зупинка машини на блокпості.

За словами адвоката Руслана Ружицького, у 90 відсотках випадків людина в базі АРМОР є, адже ТЦК скеровують листи масово.

Що робити, якщо ви в розшуку?

Якщо під час першої авторизації у застосунку "Резерв+" у вас з’явився статус "у розшуку", спробуйте пройти повторну авторизацію пізніше.

Якщо статус не зник після повторної авторизації, єдине, що залишається — особисто йти до ТЦК та СП і там повторно оновити дані.

Якщо ж вас виявлять працівники поліції або представники районного ТЦК та СП, то вони мають право здійснити адміністративне затримання на 3 години та доставити вас до найближчого відділу районного ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що звільнити від мобілізації може інвалідність одного з батьків. Це можливо лише у випадку, якщо немає інших осіб, які зобов’язані доглядати батьків призовника за законом.