Які документи потрібні для оновлення даних у ТЦК у липні: список

Деякі дані не потребують документального підтвердження

До 16 липня призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані уточнити свої військово-облікові дані, в тому числі адресу фактичного проживання. Зокрема, це можна зробити у центрах надання адміністративних послуг та у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Для оновлення даних необхідно мати при собі оригінали й копії наступних документів:

паспорт громадянина України;

РНОКПП (раніше індивідуальний податковий номер. — Ред.);

військово-облікові документи;

медичні документи;

водійське посвідчення (якщо є);

довідку про освіту;

документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (за наявності);

документи, що засвідчують право на відстрочку (якщо такі є).

Інформація, яку збирає ТЦК та СП, включає:

ПІБ;

місце реєстрації та фактичного перебування;

сімейний стан;

номер телефону та адресу електронної пошти;

реквізити паспорта громадянина та закордонного паспорта.

Деякі дані, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Водночас для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами.

У випадку, якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації, потрібно взяти документи, які це підтвердять. Водійське посвідчення варто брати лише тим, хто хоче служити водієм.

Крім того, варто мати медичні документи. Військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, тож медики матимуть дані про стан здоров’я військовозобов’язаних. Однак якщо особа знає про діагностовані у неї хвороби чи не занесені до Helsi довідки, відповідні документи варто взяти з собою у ТЦК. У випадку встановленої інвалідності потрібно прихопити довідку МСЕК.

Раніше "Телеграф" також писав, власникам яких авто варто якнайшвидше оновити дані в ТЦК. Якщо цього не зробити, їм загрожує штраф до 60 тисяч гривень.