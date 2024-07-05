Может ли ТЦК отследить мужчин благодаря "Резерв+": в Минобороны четко ответили

Некоторые украинцы не доверяют приложению

С 18 мая военнообязанные граждане Украины получили возможность обновить свои учетные данные в приложении "Резерв+". Однако некоторые не желают использовать для этого смартфон, опасаясь определенных негативных последствий.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Министерство обороны Украины развеяло несколько страхов, связанных с "Резерв+".

Автоматическое получение статуса "в розыске"

Так, существует мнение, что после обновления данные через "Резерв+" гражданин сразу получит статус "в розыске". Черногоренко подчеркнула, что такой статус появляется не из-за обновления данных в приложении.

По ее словам, ЦНАП и ТЦК не дадут иного результата. Это происходит, потому что, например, человеку вручили повестку, а он по ней не явился.

"Сроки явки в ТЦК закончились, он нарушил закон и поэтому он был объявлен в розыск. А благодаря приложению вы можете узнать потенциальную проблему онлайн, а не во время задержания соответствующими органами", — подчеркнула замминистра.

"Резерв+" отслеживает геолокацию

Также некоторые считают, что приложение отслеживает геолокацию, чтобы потом представители ТЦК могли найти человека. Черногоренко подчеркнула, что этот страх – конспирологическая теория.

Она отметила, что на самом деле в любом смартфоне можно проверить, какие приложения имеют доступ к геоданным или их запрашивают. По ее словам, каждый пользователь лично может проверить, что у "Резерв+" нет потребности в геолокации.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, в каких случаях ТЦК и СП подают лицо на розыск, а также как выяснить, не находиться ли в розыске именно вы.