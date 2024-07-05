Україна та Британія продовжать працювати над 100-річною угодою: що це за документ

Британія продовжить надавати підтримку Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Серед іншого, обговорили 100-річну угоду між країнами.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі. Він назвав цей документ безпрецедентним.

Володимир Зеленський привітав нового прем’єра Британії та побажав "успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом". Своєю чергою, іноземний політик пообіцяв, що Великобританія продовжить підтримувати Україну в захисті територіальної цілісності від Росії.

"Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні та іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, включаючи підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", — сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що про укладання угоди вперше повідомив уже колишній прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак на початку 2024 року. Після того, як між країнами було підписано 10-річну угоду про співпрацю, він анонсував більш довгостроковий документ.

А у травні 2024 року повідомив глава МЗС Британії Девід Кемерон розповів, що двостороння угода діятиме протягом 100 років з моменту підписання. Вона гарантує співпрацю України та Британії у всіх сферах: торгівля, безпека, оборона, наука, технології, культура, освіта та інші.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли Україна та Чехія підпишуть угоду про безпеку. У країні озвучили терміни.