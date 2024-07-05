У Британії лейбористи виграли вибори: Сунак вже визнав поразку

Підрахунок голосів ще триває

Лейбористська партія на чолі із Кіром Стармером виграла загальні вибори у Великій Британії. Вона отримала більшість голосів у Палаті громад.

Підрахунок голосів завершено ще не у всіх виборчих округах, але лейбористи вже офіційно перемогли у 402 з них, пише BBC. Це забезпечить їм комфортну більшість у 650-місній палаті. Водночас, за прогнозом екзитполу, лейбористи матимуть 410 місць, найбільше з моменту переконливої ​​перемоги Тоні Блера в 1997 році.

Стармер і міністр фінансів у тіньовому уряді Рейчел Рівз, якій пророкують другу за значимістю посаду в майбутньому уряді, впевнено перемогли у своїх виборчих округах.

"Зміни починаються прямо тут, тому що це ваша демократія, ваша спільнота, ваше майбутнє. Ви проголосували. Тепер настав час нам виконувати обіцянки", — заявив після оголошення результатів Стармер.

Чинний прем'єр-міністр Ріші Сунак також зумів переобратися у своєму окрузі Річмонд та Норталлертон. Водночас він визнав, що консерватори програли, і повідомив, що привітав Стармера з перемогою.

"Сьогодні передача влади з рук в руки пройде у мирній та впорядкованій манері, з доброю волею з усіх боків. Це має дати нам усім впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс протверезний вердикт, багато чого потрібно навчитися… і я беру на себе відповідальність за поразку", — заявив Сунак.

Таким чином, уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії. Це покладе кінець 14-річному правлінню консерваторів у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше експерт програми "Росія та Євразія" в британському Королівському інституті міжнародних відносин Кір Джайлз в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи підтримуватиме наступний британський уряд Україну.