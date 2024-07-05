Рус

У Британії лейбористи виграли вибори: Сунак вже визнав поразку

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кір Стармер
Кір Стармер. Фото Колаж "Телеграфу"

Підрахунок голосів ще триває

Лейбористська партія на чолі із Кіром Стармером виграла загальні вибори у Великій Британії. Вона отримала більшість голосів у Палаті громад.

Підрахунок голосів завершено ще не у всіх виборчих округах, але лейбористи вже офіційно перемогли у 402 з них, пише BBC. Це забезпечить їм комфортну більшість у 650-місній палаті. Водночас, за прогнозом екзитполу, лейбористи матимуть 410 місць, найбільше з моменту переконливої ​​перемоги Тоні Блера в 1997 році.

Стармер і міністр фінансів у тіньовому уряді Рейчел Рівз, якій пророкують другу за значимістю посаду в майбутньому уряді, впевнено перемогли у своїх виборчих округах.

"Зміни починаються прямо тут, тому що це ваша демократія, ваша спільнота, ваше майбутнє. Ви проголосували. Тепер настав час нам виконувати обіцянки", — заявив після оголошення результатів Стармер.

Чинний прем'єр-міністр Ріші Сунак також зумів переобратися у своєму окрузі Річмонд та Норталлертон. Водночас він визнав, що консерватори програли, і повідомив, що привітав Стармера з перемогою.

"Сьогодні передача влади з рук в руки пройде у мирній та впорядкованій манері, з доброю волею з усіх боків. Це має дати нам усім впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс протверезний вердикт, багато чого потрібно навчитися… і я беру на себе відповідальність за поразку", — заявив Сунак.

Таким чином, уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії. Це покладе кінець 14-річному правлінню консерваторів у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше експерт програми "Росія та Євразія" в британському Королівському інституті міжнародних відносин Кір Джайлз в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи підтримуватиме наступний британський уряд Україну.

Теги:
#Велика Британія #Лейбористи #Кір Стармер