Украина и Британия продолжат работать над 100-летним соглашением: что это за документ

Британия продолжит оказывать поддержку Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Среди прочего обсудили 100-летнее соглашение между странами.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Он назвал этот документ беспрецедентным.

Владимир Зеленский поздравил нового премьера Британии и пожелал "успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством". В свою очередь иностранный политик пообещал, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в защите территориальной целостности от России.

"Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, включая подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", — сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что о заключении соглашения впервые сообщил уже бывший премьер-министр Британии Риши Сунак в начале 2024 года. После того, как между странами было подписано 10-летнее соглашение о сотрудничестве, он анонсировал более долгосрочный документ.

А в мае 2024 года сообщил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон рассказал, что двустороннее соглашение будет действовать на протяжении 100 лет с момента подписания. Оно гарантирует сотрудничество Украины и Британии во всех сферах: торговля, безопасность, оборона, наука, технологии, культура, образование и другие.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда Украина и Чехия подпишут соглашение о безопасности. В стране озвучили сроки.