ЄС та Україна укладуть угоду про безпеку: у ЗМІ назвали дату підписання

На саміті може бути присутнім президент України

Україна та Європейський Союз мають намір підписати угоду про безпеку. Очікується, що це відбудеться на саміті у четвер, 27 червня.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на неназваного високопоставленого дипломата у Брюсселі.

Джерело видання відзначило, що під час підписання буде присутній "спеціальний гість, ім’я якого не можна називати". При цьому він додав, що всі вже все одно про це написали.

Варто зазначити, що раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що до Брюсселя поїде президент України Володимир Зеленський, тому є ймовірність того, що дипломат говорив саме про нього.

"Завтра після "сімейного фото" буде підписано зобов’язання щодо гарантування безпеки", — сказав він.

Саміт проходитиме 27 та 28 червня, сам текст угоди з безпеки було затверджено Радою ЄС 25 червня.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Люксембурзі пройшла Міжурядова конференція, на якій було започатковано переговори між Україною та Євросоюзом щодо членства. Київ розраховує, що повноцінний вступ нашої країни до блоку відбудеться до 2030 року, проте поки що складно прогнозувати хід переговорів.