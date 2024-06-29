Коли Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду: Прага назвала терміни

Україна та Чехія зараз обговорюють текст безпекової угоди

Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду вже після саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня. До саміту обидві країни повинні остаточно завершити переговори щодо тексту угоди та погодити усі нюанси

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. За його словами, 27 червня він домовився з президентом України Володимиром Зеленським про те, щоб завершити переговори до початку Саміту НАТО.

Втім, підписувати угоду лідери двох держав будуть вже на іншому заході. Підписання планується провести під час саміту Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня, де будуть присутні як Зеленський, так і Фіала.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українці відреагували на угоду про безпеку між США та Україною. Вони стурбовані тим фактом, що Конгрес не ратифікуватиме документ.

У четвер, 13 червня, після підписання історичної угоди про безпеку між США та Україною, президенти обох держав, Джо Байден та Володимир Зеленський виступили на спільній пресконференції. "Телеграф" зібрав для вас головні тезиси, що звучали під час брифінгу.

Під час свого візиту до Італії, в межах саміту "Великої сімки", президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Таким чином Японія стала 16 країною, які підписала важливий документ, попередньою була Норвегія.