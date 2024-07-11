Мобілізація жінок: скільки дітей має бути, щоб не ставати на військовий облік

У законі чітко прописано, хто має право на відстрочку

У законі про посилення мобілізації, який набув чинності з 18 травня 2024 року, внесено зміни до призову жінок. Норма стосується добровільної мобілізації.

"Телеграф" розповідає читачам, кому із жінок потрібно перебувати на військовому обліку. Є низка умов, за яких українок мобілізуватимуть.

Відповідно до закону "Про військовий обов’язок та військову службу", обов’язковому військовому обліку підлягають жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), професійної вищої або вищої освіти та отримали медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

При цьому взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Це потрібно для того, щоб Генштаб знав скільки медиків знаходиться в резерві.

Відповідно до закону, і у військовий, і у мирний час жінки-медики можуть мобілізуватися лише добровільно.

Але українкам, які бажають добровільно стати на захист Батьківщини, можуть відмовити у підписанні контракту. Це можливо у таких випадках:

наявність трьох дітей;

наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини віком до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

якщо жінка є одинокою матір’ю;

якщо жінка студентка чи заброньована на роботі.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізуватимуть чоловіків із 3 групою інвалідності. Вони можуть служити за певних умов.