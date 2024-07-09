Обов’язковий призов? Що треба знати про мобілізацію чоловіків з третьою групою інвалідності

Адвокати звертають увагу на важливий момент

Після набуття чинности нового закону про мобілізацію перелік громадян, які можуть бути призвані до Сил оборони, суттєво збільшився. Одним з актуальних питань є мобілізація чоловіків з 3 групою інвалідності.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вказано, які категорії осіб не підлягають призову. Там також вказана інформація, яка стосується чоловіків з інвалідністю.

Мобілізація чоловіків з 3 групою інвалідності

Фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери" зазначають, що особи з будь-якою групою інвалідності мають відстрочку від служби. Спеціалісти звертають увагу на важливий момент ― таких осіб не можуть примусово призвати на службу.

"За новим законом мобілізація інвалідів 1, 2 і 3 груп можлива тільки за їх власним бажанням ― вони звільняються від військової служби, але можуть піти служити, якщо у них з’явиться таке бажання, за контрактом. Тобто, мобілізація людей з інвалідністю III групи не відбувається", ― пояснюють адвокати.

Для довідки: III група інвалідності встановлюється, якщо у людини є функціональні порушення в організмі помірної тяжкості, які були зумовлені певною хворобою або травмою. Підставою для надання цього статусу є часткове обмеження життєдіяльності особи.

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