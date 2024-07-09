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Обов’язковий призов? Що треба знати про мобілізацію чоловіків з третьою групою інвалідності

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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У новому законі не вводяться жорсткі обмеження стосовно цієї категорії Новина оновлена 09 липня 2024, 13:27
У новому законі не вводяться жорсткі обмеження стосовно цієї категорії. Фото Колаж "Телеграфу"

Адвокати звертають увагу на важливий момент

Після набуття чинности нового закону про мобілізацію перелік громадян, які можуть бути призвані до Сил оборони, суттєво збільшився. Одним з актуальних питань є мобілізація чоловіків з 3 групою інвалідності.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вказано, які категорії осіб не підлягають призову. Там також вказана інформація, яка стосується чоловіків з інвалідністю.

Мобілізація чоловіків з 3 групою інвалідності

Фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери" зазначають, що особи з будь-якою групою інвалідності мають відстрочку від служби. Спеціалісти звертають увагу на важливий момент ― таких осіб не можуть примусово призвати на службу.

"За новим законом мобілізація інвалідів 1, 2 і 3 груп можлива тільки за їх власним бажанням ― вони звільняються від військової служби, але можуть піти служити, якщо у них з’явиться таке бажання, за контрактом. Тобто, мобілізація людей з інвалідністю III групи не відбувається", ― пояснюють адвокати.

Для довідки: III група інвалідності встановлюється, якщо у людини є функціональні порушення в організмі помірної тяжкості, які були зумовлені певною хворобою або травмою. Підставою для надання цього статусу є часткове обмеження життєдіяльності особи.

"Телеграф" раніше повідомляв, що потрібно робити, якщо після 17 липня зупинять співробітники ТЦК. Є простий алгоритм дій.

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#Україна #Інвалідність #Мобілізація