Без "випадкових пасажирів": у Раді пояснили, яке економічне бронювання потрібне для ФОПів

Задача економічного бронювання — не в тому, щоб врятувати всіх від мобілізації

В одному з законопроєктів про економічне бронювання умови для ФОПів прописані окремо від умов для великого бізнесу. За словами автора ініціативи Дмитра Наталухи, ухвалення такого рішення відбулося після низки обговорень та консультацій.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Телеграф". Повну версію читайте у матеріалі: За 20 тисяч і заради ротацій на фронті. Нардеп відповів на головні питання про економічне бронювання

"Якщо дозволити ФОПам бронюватися на таких же умовах, як юридичним особам пропонується бронювати найманих працівників, то може скластись ситуація, що всі наймані працівники наступного ранку зареєструються ФОПами й самі себе забронюють. А це останнє, що нам би хотілося", — мовив Наталуха.

За словами нардепа, якщо дивитися на це з погляду акумуляції грошей, то нічого поганого немає. Але з погляду відтоку потенційних кадрів з мобілізаційного резерву, це може мати негативні наслідки.

"Тому для ФОПів прописана окрема процедура, вона полягає у двох умовах. Перша – на момент набрання чинності закону цей ФОП мав пропрацювати щонайменше 6 місяців. Тобто, якщо закон набирає чинності, наприклад, 1 вересня, це значить, що цей ФОП мав працювати й бути зареєстрованим щонайменше з березня. Тобто 6 місяців назад", — мовив нардеп.

Для чого це робиться? За словами Наталухи, для того, аби поставити бар'єр для тих, хто захоче швидко зареєструватись. Саме тому ініціатори законопроєкту не прив’язуються до якоїсь дати, а лише до моменту набрання чинності, щоб військовозобов’язані чоловіки не змогли прорахувати, коли саме реєструвати ФОП.

"Про що це буде говорити? Про те, що ви вже 6 місяців, півроку були повноцінним учасником економіки, що ви створювали якусь додану вартість, а не є просто випадковими пасажирами, які прийшли, зареєструвалися, і хочуть забронюватися", — мовив Наталуха.

Друга вимога – місячний оборот за останній звітний період має бути не менше вартості 3 місяців бронювання. Тобто це 60 тис. грн. Нардеп зауважив, що це не великі гроші, навіть для ФОПів, враховуючи, що мова йде про оборот, а не чистий прибуток. Та принаймні такий оборот продемонструє, що у ФОПа є реальні рухи по рахунку із коштами, які дозволяють бронювати своїх працівників або себе.

"Якщо у вас нуль, ви зареєструвалися вчора, але якось кожен місяць у вас на рахунку з'являється 20 тис. грн, це означає, що ви цей інструмент використовуєте не для того, щоб економічно посилити країну, а для того, щоб себе захистити себе від мобілізації", — зауважив народний обранець та додав, що задача економічного бронювання — не в тому, щоб всіх врятувати від мобілізації, а саме для того, щоб надати якусь передбачуваність економіці.

На питання журналістки про те, чи можуть медійники та креативники, які найчастіше працюють саме через ФОП, забронювати самі себе, Наталуха відповів, що можуть.

"Якщо відповідають цим двом вимогам, то так", — мовив народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, економічне бронювання наблизить ротацію для військових. Таку думку висловив ініціатор одного з законопроєктів.