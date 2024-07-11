Мобілізація жінок: що зміниться з 17 липня 2024 року, пояснення юриста

Українки з відповідною освітою повинні найближчим часом відвідати ТЦК

До 16 липня 2024 року включно відбувається оновлення військово-облікових даних. Зараз є велика потреба у призові громадян з медичною освітою, тому українців турбує мобілізація жінок медиків і фармацевтів.

Наразі вони можуть вступити до лав Сил оборони лише за власним бажанням. Про правила та нюанси мобілізації жінок повідомляє юрист громадського об’єднання "Центр економічно-правового розвитку" Андрій Корбецький.

Мобілізація жінок медиків і фармацевтів у 2024 році

Юрист нагадує, що згідно з пунктом 11 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" усі жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, обов’язково повинні стати на військовий облік. Тут немає жодних винятків. Зазначимо, що це стара норма.

Що змінилось, так це необхідність оновити дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це треба зробити до 17 липня 2024 року.

"Нова зміна: тепер жінки, які перебувають на військовому обліку (медикині та фармацевтки), повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Недотримання цього обов’язку також призведе до штрафів і можливих тимчасових обмежень, наприклад, прав керування транспортом", ― повідомляє Корбецький.

Жінкам не обов’язково особисто відвідувати ТЦК. Є можливість оновити свої дані у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через застосунок "Резерв+".

Зазначимо, що нещодавно уряд заборонив жінкам з медичною та фармацевтичною освітою влаштовуватись на роботу не як військовозобов’язані. Вони обов’язково повинні стати на військовий облік.

Проте це не означає, що після оновлення даних жінок мобілізують. Таких змін у новому законі немає. Мобілізація жінок залишається добровільною.

"Згідно з пунктом 12 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави лише в добровільному порядку", ― пояснює юрист.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть мобілізувати чоловіків з 3 групою інвалідності. Вони можуть служити при певних умовах.