Мобилизация женщин: сколько детей должно быть, чтобы не становиться на военный учет
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В законе четко прописано, кто имеет право на отсрочку
В законе об усилении мобилизации, который вступил в силу с 18 мая 2024 года, внесены изменения в призыв женщин. Норма касается добровольной мобилизации.
"Телеграф" рассказывает читателям, кому из женщин нужно состоять на воинском учете. Есть ряд условий, при которых украинок будут мобилизовать.
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному воинскому учету подлежат женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Это нужно для того, чтобы Генштаб знал, сколько медиков находится в резерве.
Согласно закону, и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно.
Но, украинкам, желающим добровольно стать на защиту Родины, могут отказать в подписании контракта. Это возможно в следующих случаях:
- наличие троих детей;
- наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;
- наличие мужчины или родителей с инвалидностью;
- если женщина является матерью-одиночкой;
- если женщина студентка или забронирована на работе.
Ранее "Телеграф" писал, будут ли мобилизовать мужчин с 3 группой инвалидности. Они могут служить при определенных условиях.