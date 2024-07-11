Мобилизация женщин: сколько детей должно быть, чтобы не становиться на военный учет

В законе четко прописано, кто имеет право на отсрочку

В законе об усилении мобилизации, который вступил в силу с 18 мая 2024 года, внесены изменения в призыв женщин. Норма касается добровольной мобилизации.

"Телеграф" рассказывает читателям, кому из женщин нужно состоять на воинском учете. Есть ряд условий, при которых украинок будут мобилизовать.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному воинскому учету подлежат женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Это нужно для того, чтобы Генштаб знал, сколько медиков находится в резерве.

Согласно закону, и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно.

Но, украинкам, желающим добровольно стать на защиту Родины, могут отказать в подписании контракта. Это возможно в следующих случаях:

наличие троих детей;

наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;

наличие мужчины или родителей с инвалидностью;

если женщина является матерью-одиночкой;

если женщина студентка или забронирована на работе.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли мобилизовать мужчин с 3 группой инвалидности. Они могут служить при определенных условиях.