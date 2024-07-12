Ними вже займаються: чому українські блогери заговорили про "мир за правилами РФ", розповіли в РНБО

Грають на користь ворога

Українські блогери, які нещодавно поширювали тези про те, що влада України нічого не робить, аби закінчити війну, просто "корисні ідіоти". Вони грають тільки на користь Росії, розповідаючи українцям і світу про "неготовність до мирних переговорів".

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко в етері телемаратону. Він наголосив, що росіяни ще кілька місяців тому почали інформаційну кампанію "Мир".

РосЗМІ поширювали через підконтрольних "експертів" тезу про начебто таємні переговори між Росією та Україною. І так вийшло, що блогери-мільйонники у YouTube і на інших платформах підхопили її. Вони почали поширювати російські конспірологічні теорії і на українських платформах.

"Певна частина суспільства, яка втомлена від війни, починає вірити, що в один момент, скоро і швидко, цю війну можна закінчити. Звісно ж, на умовах Росії", — пояснює керівник ЦПД.

За словами Коваленка, серед цих людей є блогери, як безвідповідально ставляться до своєї великої авдиторії та не володіють історичними знаннями. Вони поширюють наративи росіян, перетворюючись на "корисних ідіотів".

"Тобто цю операцію росіяни розпочали через контрольованих агентів упливу, а наші блогери стали тими, хто цей наратив підхопив і поширив його", — додає керівник Центру.

Але попри це, Коваленко наголосив, що кожен випадок слід вивчати окремо. Блогерам вже пояснюють, "де вони можуть помилятися з погляду аналітичного нерозуміння ситуації, яка відбувається".

Нагадаємо, що після обстрілу Росією "Охматдиту" деякі українські інфлюєнсери поширювали не зовсім патріотичні наративи. Зокрема, за словами блогера-мільйонника Олександра Волошина, "треба бути набагато розумнішими, бо ми зараз не вивозимо цю війну", а також "треба грати за їхніми правилами".

Раніше "Телеграф" писав, що на руїнах "Охматдиту" музикою вшанували пам’ять загиблих.