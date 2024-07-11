Біль усього світу: як "Охматдит" виглядає на третій день після ракетного удару (фото)

Батько дівчини загинув під час удару по лікарні

Новина про руйнування лікарні "Охматдит" у Києві, де лікують дітей із серйозними захворюваннями, розлетілася по всьому світу та фотографії з місця події показують у своїх соцмережах відомі люди за кордоном. За кілька днів після обстрілу медустанови, біля його стін все ще залишаються завали. Достовірно відомо, що того дня загинуло троє людей.

Наразі лікарня, в якій рятують тисячі дитячих життів, залишається зруйнованою. У будівлі вибиті вікна, а деякі кабінети буквально перетворилися на руїни.

Зовні сьогодні "Охматдит" виглядає так:

"Телеграф" поспілкувався з дівчиною, на ім'я Олена, яка була на момент обстрілу разом зі своєю дитиною в лікарні. Наш кореспондент Ян Доброносов зробив фото її доньки з того дня після обстрілу, і воно облетіло мережу та потрапило на сторінку німецького дизайнера Франка Пітера Вільда.

Олена розповіла, що вона приїхала із Кропивницького. В "Охматдиті" її дитині робили операцію. У день ракетного удару її батько перебував у лікарні. На жаль, чоловік загинув.

Зазначимо, що Олена розповіла про інші подробиці в інтерв’ю "Телеграфу", яке незабаром вийде на нашому сайті.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 липня стало відомо про загибель дитини, яка постраждала під час обстрілу "Охматдиту". На момент ракетного удару він перебував у критичному стані.