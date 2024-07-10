Украинские блоггеры устроили крик о мире с Россией. Будет ли им что-нибудь за это?

Кризисная коммуникация в первые сутки особо не помогла

После атаки РФ ракетой по киевской детской больнице "Охмадтит" несколько Instagram-блоггеров синхронно опубликовали сторис со "зрадой". Кто-то призывал к заключению "мирных соглашений" с Россией на ее условиях, распространял теории заговора, проклинал политиков с обеих сторон.

Громкий скандал начал сказываться на репутации инфлюенсеров и в первые сутки от аудитории поступил фидбек в виде негатива. Кризисная коммуникация не так удалась: в новых сообщениях были сарказм, обиды, обвинения и отрицания ИПСО. Негатива только стало больше и некоторые блоггеры закрыли страницы.

"Телеграф" пытался выяснить вторую точку зрения и поинтересовался тем, что хотели сказать лидеры мнений, и они сохраняют "стратегическую тишину".

Волошин

С чего все началось: видео в сторис, что Украина не "вывозит" войну, из-за этого умирают люди. Дальше шла цитата:

"Надо сыграть по их правилам, а потом сделать так, чтобы по факту они сыграли по нашим правилам. Просчитать этих пару шагов не так трудно. Я не понимаю, почему это не делается?"

Сыграть по их правилам — звучит, как согласиться на мирный план Путина и отдать России четыре области. "Телеграф" обратился с комментарием к PR-менеджеру Богдану, однако тот не ответил (как и все остальные). Мы будем информировать при появлении каких-то деталей.

Реакция на негатив:

Александр признался, что не хотел, чтобы его позиция звучала как российская пропаганда. Он признал, что совершил ошибку и "многовато на себя взял", решив, что может рассказывать о том, как заканчиваются войны.

"Спасибо большое военным, которые позвонили и нормально объяснили, что конкретно не понравилось в моих изречениях… Я считаю, что это правильно, когда человек, возможно, в чем-то ошибся — подойти и объяснить, что не так", — говорит Волошин.

Также блогер рассказал, что ему приходят угрозы, поэтому в дальнейшем он не будет делиться своими мыслями, а всю благотворительную деятельность будет вести не афишируя это.

Юлия Верба

Беременная блогерша Юлия Верба, имеющая полтора миллиона подписчиков, отреагировала на обстрел "Охматдета" загадочной стразой о том, что "этому миру окончательно конец, когда есть те, кто это делает и те, кто ничего не делает", а затем добавила, что власть обворовывает людей.

После обвинений в распространении русского ИПСО Ива сказала, что "просто написала два предложения". Мол, речь шла о коррупции, отдаляющей победу Украины. Верба сказала, что все несогласные или те, кого она раздражает, могут отписаться.

Среди сторис были отрицания ИПСО (первый скриншот), сарказм об отписке и светлый призыв задонатить на ВСУ. К кризисно-коммуникационному бинго добавляется сторис с оскорблением, потому что Верба назвала своих критиков "клоунами".

В отличие от других блоггеров, Верба не закрывала свою страницу, не удаляла сторис и продолжает рассказывать о своей жизни.

Супермама Тая

Участница популярного шоу, а также мотиватор и наставница под ником _taisaaa имеет 72,4 тыс. подписчиков.

С чего все началось: Таисия написала, что ей нужны мирные переговоры. "Сколько еще должно остаться сирот? И кому нужна будет Украина с границами 91 года, если украинцев не останется и нас всех уничтожат? Я за жизнь. Я за мир!"

Блогерша не удаляла сториси не закрывала страницы, хотя и получила свою порцию негативных комментариев. Напротив, она распространила этот текст отдельным постом. В продолжение темы Таисия жалуется на подавление свободы слова (эта фраза также упоминается в русском ИПСО) и как никогда демонстрирует патриотизм. В конце страз блоггерша напомнила, куда писать ей о рекламе — то есть, можем заключить, что она будет продолжать без последствий получать прибыль даже после репутационных потерь.

Катя Венгерская

Блоггер из Луцка с аудиторией в 245 тыс. подписчиков написала, что смерти украинцев "кому выгодны". Она также убеждена, что если "есть деньги на войну", должны быть и на мир.

"Мир видит и ничего не делает, власть видит и ничего не делает. Кому выгодно. А люди гибнут. Писать посты власти каждый раз при обстрелах — это единственное, что сейчас можно? И все? Это помогает? Когда уже понажираются и перестанут играть человеческими судьбами и жизнями? Последние годы смотрю, и это все похоже на те фильмы ужасов, только в реальности".

После скандала от блоггера не ушли рекламодатели и она без последствий для себя продолжает советовать какие-то товары:

Сообщество закрытых страниц

Сегодня закрыты страницы Милы Бараевой ("Мне по***, как, чтобы дети больше не умирали от ваших политических игрищ"), Насти Умки ("все уже так за*ебались и никому не надо границы 91 года"), Владиславы Роговенко ("пусть клоун идет и договаривается о мире" и "ненавижу власть с обеих сторон").

Как сообщалось ранее, российская ракетная атака на Киев унесла жизни 33 человек, а еще более 120 получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших 6 детей, в том числе пациент "Охматдет ".