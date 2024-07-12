На руїнах "Охматдиту" музикою вшанували пам’ять загиблих: ексклюзивні фото та відео

Небайдужі українці принесли до місця удару квіти і не лише

У Києві 12 липня відбувся "Реквієм за загиблими" на території найбільшої дитячої лікарні "Охматдит". Внаслідок російської атаки 8 липня загинуло двоє людей і понад 50 постраждали, у тому числі й діти.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на заході, присвяченому загиблим. Реквієм виконав камерний оркестр з України "Київ-класик" на чолі з головним диригентом Германом Макаренком.

Внаслідок атаки на "Охматдит" загинула лікар-нефролог відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Світлана Лук’янчик, а також один із відвідувачів лікарні. Реквієм відбувся біля будівлі травмпункту.

На заході були присутні як співробітники лікарні та колеги загиблого лікаря, так і небайдужі українці. До руїн вони несли квіти, іграшки та солодощі.

Нагадаємо, що армія РФ вдарила по Києву 8 липня і потрапила, зокрема, по дитячій лікарні "Охматдит". Пізніше стало відомо, що ворог застосував ракети Х-101, хоча в Росії намагалися і цього разу відхреститися від удару мирним жителям.

Також стали відомі імена пілотів, які бомбили "Охматдит". Це були бійці військових частин (в/ч) аеродромів "Енгельс" та "Шайківка". А один із льотчиків вийшов на зв’язок із ГУР МО України та здав важливі військові документи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США готують силову відповідь після удару по "Охматдит". Але подробиці підготовки "удару відплати" поки що тримають у таємниці.