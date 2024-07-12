Ими уже занимаются: почему украинские блогеры заговорили о "мире по правилам РФ", рассказали в СНБО

Играют на пользу врага

Украинские блоггеры, недавно распространявшие тезисы о том, что власти Украины ничего не делают, чтобы закончить войну, просто "полезны идиоты". Они играют только в пользу России, рассказывая украинцам о "неготовности к мирным переговорам".

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемаратона. Он отметил, что россияне еще несколько месяцев назад начали информационную кампанию "Мир".

РосСМИ распространяли через подконтрольных "экспертов" тезис о якобы тайных переговорах между Россией и Украиной. И так получилось, что блогеры-миллионники в YouTube и на других платформах подхватили ее. Они начали распространять русские конспирологические теории и на украинских платформах.

"Определенная часть общества, уставшая от войны, начинает верить, что в один момент, скоро и быстро, эту войну можно закончить. Конечно же, на условиях России", — объясняет руководитель ЦПД.

По словам Коваленко, среди этих людей есть блогеры, которые безответственно относятся к своей большой аудитории и не владеют историческими знаниями. Они распространяют нарративы россиян, превращаясь в "полезных идиотов".

"То есть эту операцию россияне начали через контролируемых агентов влияния, а наши блогеры стали теми, кто этот нарратив подхватил и распространил его", — добавляет руководитель Центра.

Но, несмотря на это, Коваленко подчеркнул, что каждый случай следует изучать отдельно. Блогерам уже объясняют, "где они могут ошибаться с точки зрения аналитического непонимания происходящей ситуации".

Напомним, что после обстрела Россией "Охматдета" некоторые украинские инфлюенсеры распространяли не совсем патриотические нарративы. В частности, по словам блогера-миллионника Александра Волошина, "надо быть гораздо умнее, потому что мы сейчас не вывозим эту войну", а также "надо играть по их правилам".

Ранее "Телеграф" писал, что на руинах "Охматдета" музыкой почтили память погибших.