Хірург "Охматдиту" зізнався, що його вразило найбільше після ракетного удару

Лікар розповів про перші години після цинічного ракетного удару

Після цинічного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" українці згуртувались і прийшли на допомогу. Люди швидко відреагували та прийшли розбирати завали.

Саме це найбільше вразило лікаря Олега Голубченка, який працює у медичному закладі. Деталі читайте у матеріалі "Телеграфу" під назвою "Не було часу на роздуми": хірург "Охматдиту" про операцію під час обстрілу і про те, що його вразило".

"Мене вразила швидкість, з якою люди відреагували й прийшли на допомогу. Особливо багато було молоді", — розповів хірург.

Його також вразило, як українці організувались. Хтось координував роботу, інші розподілили між собою різні види роботи.

"Чесно кажучи, я навіть не дивився на годинник того дня, тому не можу сказати, скільки точно часу тривали роботи. Але людей було багато, і вони робили все можливе — хтось прибирав, хтось приносив воду, хтось координував роботи. Виносили цеглу, віконні рами, підвіконня, все ретельно очистили, закрили вікна плівкою та фанерою. Люди просто молодці", — сказав Голубченко.

У корпусі, де працює лікар, вже майже все прибрано. Адміністрація закладу працює для того, аби якнайшвидше відновити роботу.

Нагадаємо, росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня. Загинуло двоє дорослих, понад 50 людей отримали поранення, зокрема і діти.

Через декілька днів помер маленький пацієнт "Охматдиту". Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, хлопчик був у критичному стані.

"Телеграф" раніше писав, що на території лікарні помітили чоловіка з протезом, який допомагав розбирати завали. Він виявився колишнім військовослужбовцем ССО.