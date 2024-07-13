"Укренерго" посилює графіки відключень 13 липня: у чому причина

Українцям розповіли, який графік діятиме до кінця доби

В "Укренерго" оновили графіки відключень на суботу, 13 липня. Відключатимуть не дві черги, як планувалося раніше, а більше.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії. Українцям пояснили також із чим пов’язані зміни у графіках.

"Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби", — йдеться у повідомленні.

Наразі відключають одразу по дві черги, і згідно зі старим графіком, так мало продовжитись у період з 06:00 до 19:00. А вже після 19:00 мали задіяти три черги.

Але через аномальну спеку і рівень споживання електрики, який став вищим за прогнозований, в енергосистемі спостерігається дефіцит. Тому було ухвалено рішення збільшити одночасну кількість черг відключень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в одному із міст України запровадили графіки відключень води. Мер міста пояснив із чим це пов’язано та порадив робити запаси води заздалегідь.