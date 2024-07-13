"Укрэнерго" ужесточает графики отключений 13 июля: в чем причина

Украинцам рассказали, какой график будет действовать до конца суток

В "Укрэнерго" обновили графики отключений на субботу, 13 июля. Отключать будут не две очереди, как планировалось ранее, а больше.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании. Украинцам объяснили также с чем связаны изменения в графиках.

"Сегодня, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток", — сказано в сообщении.

В настоящее время отключают сразу по две очереди, и согласно старому графику, так должно было продлиться в период с 06:00 до 19:00. А уже после 19:00 должны были задействовать по три очереди.

Но из-за аномальной жары и уровень потребления электричества, который стал выше прогнозируемого, в энергосистеме наблюдается дефицит. Поэтому было принято решение увеличить одновременное количество очередей отключений.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из городов Украины ввели графики отключений воды. Мэр города объяснил с чем это связано и посоветовал делать запасы воды заранее.