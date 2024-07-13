Цілий день без світла: у ДТЕК розповіли про відключення в Києві на вихідних

Городяни можуть залишитися без світла відразу на 7 годин

У суботу, 13 липня, у Києві та області застосовуватимуть графіки відключень світла. Вони діятимуть впродовж всієї доби.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. На цей день передбачається значний дефіцит в енергосистемі.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

Існує висока ймовірність, що електрику вимикатимуть і у "світло-сірих" зон відключень, а саме з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби. Тобто в деяких споживачів світло може зникнути відразу на 7 годин.

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо. Коли світло з’являється за графіком, не вмикайте все відразу. Щоб зменшити навантаження на енергосистему використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, переглянути актуальну інформацію про відключення за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні менше вимикатимуть світло. Вже скоро будуть виходити з ремонту енергоблоки атомних електростанцій. Але відчутні зміни будуть ближче до кінця липня.