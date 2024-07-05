"Побили та доставили до ТЦК": в Чернівцях між поліцейськими та чоловіком стався скандал, омбудсмен вже відреагував (відео)

Чернівчанин сам звернувся до Лубінця щодо ймовірних неправомірних дій патрульних поліцейських

У Чернівцях поліцейські силою відвезли до ТЦК чоловіка. Подробиці того, що сталося розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він опублікував у Telegram відповідне відео та повідомив, що вже звернувся до поліції та Державного бюро розслідувань (ДБР) з приводу порушення прав громадянина.

На відео зафіксовано, що патрульні хотіли перевірити військово-облікові дані чоловіка й "запросили" його поїхати до ТЦК. Коли чоловік відмовився – повалили на землю й одягли кайданки.

"Кричущий випадок порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини очікує належної правової оцінки", — зауважив Лубінець.

У дописі омбудсмена йдеться, що чернівчанин звернувся до Лубінця щодо ймовірних неправомірних дій патрульних поліцейських. За словами чоловіка, патрульні незаконно затримали його, побили та доставили до центру комплектування. Також він скаржився, що поліцейські не надали йому право на правову допомогу. Відео слова громадянина підтверджує.

"Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.", — заявив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Чернівецькій області військові силою затягли чоловіка до автобуса.