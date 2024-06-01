На Закарпатті кришнаїтів зі скандалом забрали до ТЦК: вони влаштували там спів мантр та танці (відео)

Військові завітали просто на їх зібрання

На Закарпатті, під Мукачево, неподалік санаторію "Сонячна долина" представники ТЦК відвідали збори кришнаїтів (відгалуження індуїзму) та деяких із них забрали у військкомат для уточнення даних. Віряни вигукували свої мантри та піснеспіви, а один із перехожих заступився за них і відганяв співробітників ТЦК.

Відповідні кадри оприлюднюють місцеві пабліки. Зрештою деяких членів релігійної організації все ж таки доставили до ТЦК і вони влаштували там свої піснеспіви. Під військкоматом зібралися прихильники кришнаїтів.

"Пішов звідси! Ти куди прийшов? Ти кого хочеш забирати? Це ж люди божі! Гуляй звідси", — сказав один із присутніх поряд із зібранням кришнаїтів чоловік військовому, відганяючи його від них.

Під час спілкування ТЦК із чоловіками-кришнаїтами, решта прихильників секти голосно співали їхні пісні. Інші сперечалися з військовими.

Важливо розуміти, що під час війни немає можливості відмовитись від служби в армії з релігійних переконань. Таке право є лише у мирний час. Виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко пояснив "Телеграфу", що навіть якщо військовозобов’язаний звернеться до суду, то в період дії воєнного стану він не зможе домогтися дозволу на альтернативну службу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у місті Виноградів Берегівського району Закарпатської області увечері 3 травня відбулася сутичка між ромами та працівниками ТЦК. Вони протестували проти мобілізації одного з них.