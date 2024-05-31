В двір співробітника ТЦК на Черкащині кинули гранату: військові зробили заяву

Правоохоронні органи були оперативно проінформовані

У Катеринополі, що на Черкащині, у двір домоволодіння працівника місцевого ТЦК та СП кинули вибуховий пристрій. Постраждалих у родині немає.

Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

"На Черкащині стався кримінальний злочин – ганебний випадок нападу на домоволодіння військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП", – зазначено в повідомленні установи.

Там зазначили, що військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної, син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

Правоохоронні органи були оперативно проінформовані.

"Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України", – говориться у повідомленні Черкаського ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіку, який ввечері у суботу, 11 травня, підірвав гранату у Броварах Київської області, повідомили про підозру. За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного позбавлення волі.