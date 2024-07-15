Выбило окна, есть воронка: на территории ТЦК во Львовской области раздался взрыв, уже известны подробности

Пострадавших нет

В понедельник, 15 июля, во Львовской области в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) раздался взрыв. На территорию ведомства неизвестный бросил гранату.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что инцидент произошел в городе Буск Золочевского района.

Источник отмечает, что, вероятно, это был взрыв ручной гранаты РГД-5, ведь на месте попадания уже образовалась воронка. На территории ТЦК в здании вылетели окна, а обломками порубило штукатурку.

Полиция Львовской области подтвердила факт взрыва в Буске. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания.

"Сообщение о взрыве, произошедшем возле здания ТЦК, расположенного в городе Буск, Золочевского района, поступило в полицию 15 июля в 1.45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине не впервые к сотрудникам ТЦК бросают гранаты. Ведь недавно в Черкасской области во двор домовладения работника местного ТЦК и СП бросили взрывное устройство. Пострадавших в семье нет.

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