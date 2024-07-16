"Росія теж не з танків починала": як дивна секта в Україні просуває інтереси Китаю

Здебільшого там грають на почуттях українців та залучають людей через тему війни

Нова релігійна секта з назвою "Церква Всемогутнього Бога" вербує українців у соцмережах. Автори повідомлень створюють окремі спільноти й через них поширюють пости зі світлинами понівечених українських багатоповерхівок із закликом написати в коментарях "Амінь" та перейти за посиланням.

Мовляв, після цього священник помолиться за людей й настане мир, буде перемога України тощо. "Телеграф" вирішив розібратися в цьому питанні. Подробну інформацію читайте в ексклюзивному матеріалі "Біле братство" 2.0? Як Україну агресивно захоплює китайська секта і чому це все небезпечно".

Наш журналіст запитав у релігієзнавиці Ірини Богачевської, чому раптом Україна опинилася в зоні інтересу неохристиянського культу з Китаю.

"Поки люди зайняті війною, вони роблять повзучу експансію на наше релігійне поле, адже в таких умовах як зараз, рівень критичного мислення у людей може бути знижений", — зазначила вона.

За словами релігієзнавиці, специфіка саме цих неохристиян у тому, що відчувається, що їхню доктрину писала людина не європейської культури, а азійської. Адже все ґрунтується на дисципліні й обов’язку, який треба виконувати. Вони стверджують, що обов’язок будь-якої людини виконувати будь-яку роботу, яку дає людині їхня церква. Наприклад, проповідувати чи приймати у себе в оселі інших послідовників.

"При чому робота має бути виконана в китайському дусі: абсолютно дисципліновано. Полиш всі справи і виконуй справи церкви. Тобто куди партія послала, туди і треба йти. Мовляв, люди, попередньо, всі спотворені, і вас мають виховувати шляхом виконання обов’язку.", — пояснила експертка.

Своєю чергою релігієзнавиця Людмила Філіпович впевнена, що це форма проникнення і просування своїх інтересів, а у Китаю, безперечно, є свої інтереси в Україні. "Росія ж також спочатку не танки послала, а завозила підручники, потім насадила своїх попів, видала Біблію своєю мовою, створила громадські організації. Мені здається це розвідувальний крок. Подивитися, чи купляться українці на такі ідеї", — підкреслила вона в коментарі "Телеграфу".

Довідка

"Церква Всемогутнього Бога" (або "Східна Блискавка") — це релігійна спільнота, яка виникла в Китаї у 1991 році. Її засновник — Чжао Веншань — утік 2000 року з Китаю до США, де отримав політичний притулок як людина, яку переслідували через релігійні погляди.

Основне вчення секти стосується того, що очікуване Друге пришестя Христа вже настало і що Він нині набув вигляду китайки Янь Сянбінь. Згідно з наявною у мережі інформацією, вона виїхала до США спільно з засновником секти та перебуває з ним у стосунках.

Раніше "Телеграф" писав, що це за організація під назвою "АллатРа", куди входять відомі українці.