"Россия тоже не с танков начинала": как странная секта в Украине продвигает интересы Китая

В основном там играют на чувствах украинцев и привлекают людей через тему войны

Новая религиозная секта под названием "Церковь Всемогущего Бога" вербует украинцев в соцсетях. Авторы сообщений создают отдельные сообщества и через них распространяют посты с фотографиями изуродованных украинских многоэтажек с призывом написать в комментариях "Аминь" и перейти по ссылке.

Мол, после этого священник помолится за людей и наступит мир, будет победа Украины. "Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Подробную информацию читайте в эксклюзивном материале "Белое братство" 2.0? Как Украину агрессивно захватывает китайская секта, и почему это все опасно".

Наш журналист спросил у религиоведа Ирины Богачевской, почему вдруг Украина оказалась в зоне интереса неохристианского культа из Китая.

"Пока люди заняты войной, они делают ползучую экспансию на наше религиозное поле, ведь в таких условиях как сейчас уровень критического мышления у людей может быть снижен ", — отметила она.

По словам религиоведа, специфика именно этих неохристиан в том, что чувствуется, что их доктрину писал человек не европейской культуры, а азиатской. Ведь все основывается на дисциплине и обязанности, которую нужно выполнять. Они утверждают, что обязанность любого человека выполнять любую работу, которую дает человеку их церковь. Например, проповедовать или принимать у себя в доме других последователей.

"При чем работа должна быть выполнена в китайском духе: абсолютно дисциплинированно. Оставь все дела и выполняй дела церкви. То есть куда партия послала, туда и нужно идти. Мол, люди, предварительно, все обезображены, и вас должны воспитывать путем исполнения долга", – объяснила эксперт.

В свою очередь религиовед Людмила Филиппович уверена, что это форма проникновения и продвижения своих интересов, а у Китая, безусловно, есть свои интересы в Украине. "Россия ведь тоже сначала не танки послала, а завозила учебники, потом насадила своих попов, издала Библию на своем языке, создала общественные организации. Мне кажется это разведывательный шаг. Посмотреть, купятся ли украинцы на такие идеи", — подчеркнула она в комментарии "Телеграфу".

Справка

"Церковь Всемогущего Бога" (или "Восточная Молния") — это религиозное сообщество, возникшее в Китае в 1991 году. Ее основатель — Чжао Веншань — сбежал в 2000 году из Китая в США, где получил политическое убежище как человек, преследуемый религиозными взглядами.

Основное учение секты касается того, что ожидаемое Второе пришествие Христа уже наступило и что Он сейчас приобрел вид китаянки Янь Сянбинь. Согласно имеющейся в сети информации, она выехала в США совместно с основателем секты и находится с ним в отношениях.

Ранее "Телеграф" писал, что это за организация под названием "АллатРа", куда входят известные украинцы .