Чому не в Резерв+ і навіщо дотягнули? Як кияни стоять у чергах в ТЦК на рекордній спеці

Температура на сонці сягає 36 градусів

Територіальні центри комплектування та ЦНАПи у Києві продовжують працювати з повним завантаженням. У вівторок, 16 липня, останній день для військовозобов'язаних, щоб оновити свої дані, тож черги досягли критичної маси.

"Телеграф" вирушив до одного з київських ТЦК, щоб на власні очі побачити ситуацію та поспілкуватися з людьми.

"Це вже третій день поспіль"

Як і попередні дні, черга чоловіків влаштовується з самого ранку. Спека немилосердно палить, але люди стоять, витираючи піт з чола. Багато хто прийшов підготовленим — з водою, парасольками від сонця, навіть складаними стільцями. Хтось ховається у машині з кондиціонером, або відходить у тінь.

Києво-Святошинський районний військовий комісіріат

— Сьогодні насправді не найбільша спека. Це вже третій день, як я намагаюся потрапити всередину. Вчора не вистачило часу — ТЦК закрився, а я все ще був у черзі. Сьогодні прийшов раніше, сподіваюся, що нарешті вдасться, — розповідає виснажений чоловік років 40.

Атмосфера місцями напружена. Люди нервують, час від часу виникають суперечки. Дехто намагається пройти без черги, посилаючись на різні причини, що викликає обурення інших. Проте більшість людей ставляться до всього з розумінням.

"Чому саме сьогодні? А коли ще?"

Багато хто зізнається, що відкладав оновлення даних до останнього.

— Я працюю на двох роботах, просто фізично не міг вирватися раніше. Взяв сьогодні відгул, сподіваюся встигнути, — пояснює молодий чоловік, нервово поглядаючи на годинник.

Скупчення людей біля воріт

— А я чесно намагався раніше, але черги були такі, що просто не зміг дочекатися. Взагалі думав, що в останній день буде менше натовпу. Але як бачу не один я такий розумний, — додає інший хлопець.

Цікаво, що не всі в черзі — військовозобов'язані, які прийшли оновити дані.

— Мені потрібно було просто довідку отримати, а тепер не можу пробитися через цей натовп. Не розумію, чому не можна було організувати це якось по-людськи. Мені терміново потрібні документи, пов'язані зі статусом члена родини полеглого воїна, — обурюється пані.

Серед тих, хто намагається потрапити до приміщення, є люди з різними потребами. Дехто прийшов за направленням на військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб оформити бронювання або змінити статус військовозобов'язаного. Інші шукають допомоги в оформленні виплат, пов'язаних з трагічними подіями.

"Додаток? Ні, дякую"

Як вже розповідав "Телеграф" раніше, попри існування додатка "Резерв+", багато хто віддає перевагу особистому візиту. Причини абсолютно різні.

— Ось я просто не розумію, як цим користуватися. Мій син намагався мені пояснити, але я вирішив, що простіше прийти особисто. Хоча зараз вже і не впевнений, що це було правильне рішення, — зітхає чоловік, дивлячись на довжелезну чергу.

Люди нагадують, що Резерв+ не дозволяє виправляти помилки онлайн. Натомість для коригування даних все одно потрібно особисто відвідувати ТЦК, що нівелює зручність електронного сервісу.

— Якщо не встигну сьогодні, то поки не знаю, що робитиму, — хвилюється Андрій. — Кажуть, будуть штрафи, можливо адміністративна відповідальність. Але ж це не наша вина, що система не справляється!

Станом на 13:30 черга не стає меншою. Люди втомлені, роздратовані, але продовжують стояти. Нагадаємо, вчора змогли оновити дані в одному зі столичних ТЦК лише 20 осіб.