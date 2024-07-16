Чи можна оскаржити штраф за невідновлення даних? У Генштабі поділилися подробицями

До відповідальності людина може бути притягнута лише один раз

Усі військовозобов’язані резервісти та призовники мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Якщо військовозобов’язаний цього зробив, може бути притягнутим до адміністративної відповідальності. У разі незгоди з тим чи іншим покаранням особа може звернутися до суду.

Про це розповідає Генеральний штаб ЗСУ. Там додали, що оскаржити ухвалу про притягнення до відповідальності необхідно протягом 10 днів з моменту винесення ухвали.

"Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності", — зазначає відомство.

У відомстві додали, що при розгляді справи в суді за невідновлення військово-облікових даних не може бути притягнута людина ще раз до відповідальності.

"Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби. В такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт.", — додали в Генштабі.

Раніше "Телеграф" писав, кому з військовозобов’язаних можна не оновлювати дані. Також "Телеграф" писав, що зміниться для чоловіків після 16 липня.