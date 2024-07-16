"Непробивна": скандальна нардепка Безугла потрапила до бази "Миротворець", що їй пред'являють

Скандальні заяви нардепки не залишились без уваги

Нардепку Мар'яну Безуглу, яку нещодавно звільнили з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю, включили до бази "Миротворець". Вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

На сайті організації зазначено, що основною з причин включення до бази стали скандальні заяви Безуглої.

"Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ у період з 2022 по 2024 років має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних Сил", — йдеться на сайті.

У "Миротворці" вказано, що Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародну спільноту, публікуючи інформацію про діяльність ЗСУ та їх керівництва викривлено з явним маніпулятивним характером.

Безуглу звинувачують у:

діях, спрямованих на дискредитацію органів державної влади та управління України.

усвідомлених діях, спрямованих на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України.

перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

діях, спрямованих на розкол громадянського суспільства в Україні.

свідомому поширенні інформації, що містить Державну таємницю та дані Росії, які використовується для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

На сайті "Миротворця" також опубліковано всі дописи Безуглої, які на думку порталу, чинять шкоду суспільству України, її загальному стану та війську на фронті.

Раніше "Телеграф" писав, що Безугла знову накинулася на високопоставлених військових і звинуватила їх у кумівстві.