Почему не в Резерв+ и зачем дотянули? Как киевляне стоят в очередях в ТЦК на рекордной жаре

Температура на солнце достигает 36 градусов

Территориальные центры комплектования и ЦНАП в Киеве продолжают работать с полной загрузкой. Во вторник, 16 июля, последний день для военнообязанных, чтобы обновить свои данные, очереди достигли критической массы.

"Телеграф" отправился в один из киевских ТЦК, чтобы своими глазами увидеть ситуацию и пообщаться с людьми.

"Это уже третий день подряд"

Как и в предыдущие дни, очередь мужчин устраивается с самого утра. Жара нещадно курит, но люди стоят, вытирая пот со лба. Многие пришли подготовленными — с водой, зонтиками от солнца, даже складными стульями. Кто-то прячется в машине с кондиционером или уходит в тень.

Киево-Святошинский районный военный комиссириат

— Сегодня на самом деле не самая большая жара. Это уже третий день, когда я пытаюсь попасть внутрь. Вчера не хватило времени – ТЦК закрылся, а я все еще был в очереди. Сегодня пришел раньше, надеюсь, что, наконец, удастся, — рассказывает истощенный мужчина лет 40.

Атмосфера местами напряжена. Люди нервничают, время от времени возникают споры. Некоторые пытаются пройти без очереди, ссылаясь на разные причины, что вызывает возмущение других. Однако большинство людей относятся ко всему с пониманием.

"Почему именно сегодня? А когда еще?"

Многие признаются, что откладывали обновление данных до последнего.

— Я работаю на двух работах, просто физически не мог вырваться раньше. Взял сегодня отгул, надеюсь успеть, — объясняет молодой человек, нервно поглядывая на часы.

Скопление людей у ворот

— А я честно пытался раньше, но очереди были такие, что просто не смог дождаться. Вообще думал, что в последний день будет меньше толпы. Но как вижу не один я такой умный, – добавляет другой парень.

Интересно, что не все в очереди военнообязанные, которые пришли обновить данные.

— Мне нужно было просто справку получить, а теперь не могу пробиться через эту толпу. Не понимаю, почему нельзя было организовать это как-то по-человечески. Мне срочно нужны документы, связанные со статусом члена семьи павшего воина, — возмущается женщина.

Среди тех, кто пытается попасть в помещение, есть люди с разными потребностями. Некоторые пришли по направлению на военно-врачебную комиссию (ВЛК), чтобы оформить бронирование или изменить статус военнообязанного. Остальные ищут помощи в оформлении выплат, связанных с трагическими событиями.

"Приложение? Нет, спасибо"

Как уже рассказывал "Телеграф" ранее, несмотря на существование приложения "Резерв+", многие предпочитают личный визит. Причины совершенно разные.

– Вот я просто не понимаю, как этим пользоваться. Мой сын пытался объяснить мне, но я решил, что проще прийти лично. Хотя сейчас уже и не уверен, что это было правильное решение, – вздыхает мужчина, глядя на длинную очередь.

Люди напоминают, что Резерв+ не разрешает исправлять ошибки онлайн. Для корректировки данных все равно нужно лично посещать ТЦК, что нивелирует удобство электронного сервиса.

— Если не успею сегодня, пока не знаю, что делать, — волнуется Андрей. — Говорят, будут штрафы, возможно, административная ответственность. Но ведь это не наша вина, что система не справляется!

По состоянию на 13:30 очередь не становится меньше. Люди устали, раздражены, но продолжают стоять. Напомним, вчера смогли обновить данные в одном из столичных ТЦК всего 20 человек.