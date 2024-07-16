Будують "цифровий концтабір": чи небезпечна для українців нова китайська секта

Чи є ймовірність, що українці масово "купляться" на пропозицію "нової месії"

В українському сегменті мережі почала діяти нова релігійна секта "Церква Всемогутнього Бога" родом із Китаю. Вона вербує людей прямо в соцмережах, буквально бомбардуючи своїх жертв своїм спамом.

"Телеграф" вирішив розібратися, наскільки це небезпечно. Детальну інформацію читайте у ексклюзивному матеріалі "Біле братство" 2.0? Як Україну агресивно захоплює китайська секта і чому це все небезпечно".

Так, за словами експертів, деструктивний культ "Східної блискавки" (друга назва секти) може бути вкрай загрозливим для українців.

"В цій суворій дисципліні, де ти — гвинтик, є ознаки деструктивного культу. Будь-які прояви особистості придушують і суворо заборонені. Тобто не думай, не критикуй, а роби, що тобі кажуть. І якщо вони на таких умовах набирають послідовників, то в економічному плані це досить потужна організація. У них мільйонні перегляди в соцмережах, вони з цього можуть отримувати непогані гроші. Це дуже схоже на різновид цифрового концтабору. Якщо у них "вигорить" справа, то вони будуть мати по всьому світу безліч "роботів", навчених на виконання будь-яких завдань без критичних фільтрів. В цьому і є головна загроза", – впевнена релігієзнавець Ірина Богачевська.

Однак чи є імовірність, що українці масово "купляться" на пропозицію "нового месії", бо ж "Церква Всемогутнього Бога" робить все, щоб укорінитися в релігійному полі країни. До прикладу, майже всі їхні дописи в соцмережах апелюють до православ’я, хоча по факту ідея Христа з Китаю, який вже явився, не має нічого спільного з православним віровченням. На думку релігієзнавиця Людмили Філіпович, це робиться невипадково.

"Те ж саме "Біле братство". Вони ж спочатку заходили як кришнаїтська секта, але це не зачепило українців аж ніяк. А от коли вони переорієнтувалися на знайомі символи для українців: "Марія", "свята", то це вже лягло на наш архетип і вони отримали зовсім інший масштаб розвитку", — пояснює Філіпович.

Втім, за словами релігієзнавиці, у неохристиян з Китаю небагато шансів стати популярним культом в Україні.

"Україна не піде цим шляхом. Ми давно вже живемо в епосі постмодерну, де поважають права особи, де кожна особа — це суб’єкт, який самостійно приймає рішення і він не є членом стада. Тому, думаю, українцям вистачить розуму цьому не піддатися, — резюмує Філіпович.

Раніше "Телеграф" писав, що це за організація "АллатРа", куди входять відомі українці.