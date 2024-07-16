"Біле братство" 2.0? Як Україну агресивно захоплює китайська секта і чому це все небезпечно

Сектанти запевняють, що друге пришестя Христа вже сталося

Дописи на кшталт "Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, будь ласка, скажіть "Амінь". — "Хлопці з Харківського напрямку просять про молитву, в сильній небезпеці! Скажіть "Амінь" останніми місяцями стали з’являтися в українському сегменті Facebook. Їхні автори обіцяють позбавлення всіх життєвих негараздів, боже благословення біблійних масштабів і "нескінченну білу смугу" в житті.

Що стоїть за такими повідомленнями, в яку чергову секту затягують українців і чим це все може бути небезпечно, розбирався "Телеграф".

Теолог Оліва і Всемогутній Бог

Дописи на кшталт "скажіть "Амінь" частіше за все можна зустріти в групах Facebook, де розповсюджується усілякий спам: "Привітання для родини", "Корисні поради", "Стихи, затронувшие душу" тощо.

Типове повідомлення виглядає як картинка або коротеньке відео зі стилізацією під православну ікону і щемливий підпис, наприклад: "Сьогодні вночі, коли ви спатимете, Бог прибере з вашого життя чотири речі: проблеми, нещастя, смерть". А де ж четверта? Дивуватися не варто — більшість подібних повідомлень написані з кричущими орфографічними і логічними помилками, що явно вказує на те, що автор не носій української мови (скоріш за все, текст взагалі згенерований ШІ).

Такі пости збирають в соцмережах сотні коментарів, вподобайок і поширень і вони такі яскраві, немов би Ісус і святий Миколай завели акаунти у TikTok. Цинічна особливість контенту полягає в тому, що на емоційному рівні експлуатується тема війни в Україні: "Господи, зупини будь ласка війну. Нехай не гинуть безневинні. Підтвердити це — напишіть "Амінь", — йдеться в одному з численних дописів.

Втім, запросто так Бог з мережі, звісно, не буде робити жодних "подарунків". Щоб війна закінчилася і нещастя відступили, під дописом треба або залишити коментар "Амінь", і тоді з вами самі зв’яжуться, або ж звернутися до вищих сил за посиланням у WhatsApp. Тицяємо, переходимо по лінку.

У діалозі турботливий посередник між Богом і зацікавленою людиною спамитиме фейковими цитатами з Біблії, пообіцяє благословення, поцікавиться життєвими проблемами і, найголовніше, запропонує долучитися до онлайн зустрічі. В нашому разі заявлена тема: "Як зустріти прихід Господа, щоб отримати божі благословення?"

Тема онлайн зустрічі

Додати користувача до списку учасників зустрічі, за словами посередника, може така собі теолог Оліва, з якою нам пропонують познайомитись в іншому листуванні. Теолог Оліва із зображенням азіатської жіночки на аватарці засвідчує свою гіпертрофовану набожність і пропонує ознайомитися з декількома відео з сайту "Церква Всемогутнього Бога". І якщо до цього було не зовсім зрозуміло, навіщо всі ці "скажіть "Амінь", божі благословення та онлайн зустрічі, то після переходу на "материнський" сайт все стає на свої місця.

"Східна блискавка"

За інформацією з відкритих даних, "Церква Всемогутнього Бога" або ж "Східна блискавка" — релігійний культ, що зародився на початку 1990-х років в Китаї.

Він "виріс" з культу особи китаянки Ян Сянбінь, яка проголосила себе новим месією. Адепти "Східної блискавки" трактують існування Сянбінь як друге пришестя Христа на землю: "Христос останніх днів явився в Китаї", — зазначається у них на сайті.

— Це типові представники так званого неохристиянства. Вони спираються на доктрину Христа, але переглядають її, піддають ревізії, — пояснює "Телеграфу" особливості культу, що проник в Україну, релігієзнавиця Ірина Богачевська. — Наприклад, Свідки Єгови по-своєму тлумачать Біблію, але вони не переписують її і не створюють інші віроповчальні тексти. А ці не лише ревізіюють класичне християнство, а й намагаються створити свої віроповчальні тексти. Це їхня спроба написати нове Слово Боже. Дуже "чудово" вони, наприклад, кажуть про Христа: ну то й що, що він віддав за людей своє життя? Він недопрацював. Тому прийшов новий Бог і він всіх судить.

Помітним лідером "Церкви Всемогутнього Бога" є Чжао Вейшань, який, за сумісництвом, ще й чоловік Сянбінь. Разом з дружиною-"месією" на початку нульових вони емігрували до США через нібито переслідування на батьківщині. Звідти подружжя і керує "блискавкою" до сьогодні.

До речі, чому саме "Східна блискавка"? Послідовники культу посилаються на рядки з Євангеліє від Матвія: "Як блискавка, що на Сході блисне й вмить аж на самім Заході сяє, так буде й прихід Сина Людського". А оскільки на Сході Китай, то нема нічого дивного, що новий "Син Людський" там і зародився.

— Ідея месіанства окремого народу чи особи дуже живуча. Це яскраво прописано, наприклад, у юдеїв. Ті ж самі росіяни виголошують ідеї "особливої" російської душі, свого месіанізму, — додає в коментарі "Телеграфу" релігієзнавиця Людмила Філіпович.

В різні роки послідовникам "Церкви Всемогутнього Бога" приписували жахливі ритуальні вбивства, однак самі адепти звинувачення відкидають.

Інтереси Китаю

Але чому раптом Україна опинилася в зоні інтересу неохристиянського культу з Китаю?

— Поки люди зайняті війною, вони роблять повзучу експансію на наше релігійне поле, адже в таких умовах як зараз, рівень критичного мислення у людей може бути знижений, — зазначає Богачевська. — Специфіка саме цих неохристиян у тому, що відчувається, що їхню доктрину писала людина не європейської культури, а азійської. Все ґрунтується на дисципліні й обов’язку, який треба виконувати. А який це обов’язок? Вони стверджують, що обов’язок будь-якої людини виконувати будь-яку роботу, яку дає людині їхня церква. Наприклад, проповідувати чи приймати у себе в оселі інших послідовників. При чому робота має бути виконана в китайському дусі: абсолютно дисципліновано. Полиш всі справи і виконуй справи церкви. Тобто куди партія послала, туди і треба йти. Мовляв, люди, попередньо, всі спотворені, і вас мають виховувати шляхом виконання обов’язку.

Але для чого це робиться?

— Це форма проникнення і просування своїх інтересів, а у Китаю, безперечно, є свої інтереси в Україні. Росія ж також спочатку не танки послала, а завозила підручники, потім насадила своїх попів, видала Біблію своєю мовою, створила громадські організації. Мені здається це розвідувальний крок. Подивитися, чи купляться українці на такі ідеї, — підкреслює Філіпович.

Бомбардування любов’ю

Але наскільки це все небезпечно? За словами експертів видання, як і будь-який деструктивний релігійний культ, "Східна блискавка" може бути вкрай загрозливою для українців.

— В цій суворій дисципліні, де ти — гвинтик, є ознаки деструктивного культу. Будь-які прояви особистості придушують і суворо заборонені. Тобто не думай, не критикуй, а роби, що тобі кажуть. І якщо вони на таких умовах набирають послідовників, то в економічному плані це досить потужна організація. У них мільйонні перегляди в соцмережах, вони з цього можуть отримувати непогані гроші. Це дуже схоже на різновид цифрового концтабору. Якщо у них "вигорить" справа, то вони будуть мати по всьому світу безліч "роботів", навчених на виконання будь-яких завдань без критичних фільтрів. В цьому і є головна загроза, — запевняє Богачевська.

Однак чи є імовірність, що українці масово "купляться" на пропозицію "нового месії", бо ж "Церква Всемогутнього Бога" робить все, щоб укорінитися в релігійному полі країни. До прикладу, майже всі їхні дописи в соцмережах апелюють до православ’я, хоча по факту ідея Христа з Китаю, який вже явився, не має нічого спільного з православним віровченням.

— Це робиться не випадково. Те ж саме "Біле братство". Вони ж спочатку заходили як кришнаїтська секта, але це не зачепило українців аж ніяк. А от коли вони переорієнтувалися на знайомі символи для українців: "Марія", "свята", то це вже лягло на наш архетип і вони отримали зовсім інший масштаб розвитку, — пояснює Філіпович.

Втім, за словами релігієзнавиці, у неохристиян з Китаю небагато шансів стати популярним культом в Україні.

— Україна не піде цим шляхом. Ми давно вже живемо в епосі постмодерну, де поважають права особи, де кожна особа — це суб’єкт, який самостійно приймає рішення і він не є членом стада. Тому, думаю, українцям вистачить розуму цьому не піддатися, — резюмує Філіпович.

Однак недооцінювати загрозу не слід. На власному досвіді "Телеграф" з’ясував, щойно вступаєш у спілкування з представниками "Східної блискавки", людину завалять десятками повідомлень: "Ти як?"; "Ми молимося за тебе"; "Розкажи, що у тебе трапилось". Навіть будуть телефонувати, запрошуючи до "групової молитви". Якщо підняти слухавку, то на іншому кінці проводу буде повторюватися пісня, стилізована під молитву.

Такі повідомлення будуть надсилати кожного дня

— Це все в деструктивних культах називається "бомбардування любов’ю". Спочатку людину "обігріють", допоможуть вирішити дріб’язкові проблеми, а потім людина відчуває себе їм зобов’язаною і їй так промили мозок, що людина робить що скажуть. Ну там же хороші люди, я ж їм зобов’язаний, — пояснює Богачевська.

Тож найкращим варіантом буде триматися якомога далі від подібних культів і не натискати на сумнівні посилання.

Нагадаємо, що ще один небезпечний тренд з інтернету родом з РФ, захоплює українських дітлахів.