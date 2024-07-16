Строят "цифровой концлагерь": опасна ли для украинцев новая китайская секта

Есть ли вероятность, что украинцы массово "купятся" на предложение "нового мессии"

В украинском сегменте сети начала действовать новая религиозная секта "Церковь Всемогущего Бога" родом из Китая. Она вербует людей прямо в соцсетях, буквально бомбардируя своих жертв своим спамом.

"Телеграф" решил разобраться, насколько это опасно. Подробную информацию читайте в эксклюзивном материале "Белое братство" 2.0? Как Украину агрессивно захватывает китайская секта, и почему это все опасно".

Так, по словам экспертов, деструктивный культ "Восточной молнии" (второе название секты) может быть крайне угрожающей украинцам.

"В этой строгой дисциплине, где ты винтик, есть признаки деструктивного культа. Любые проявления личности подавляются и строго воспрещаются. То есть не думай, не критикуй, а делай, что тебе говорят. И если они на таких условиях набирают последователей, то в экономическом плане это достаточно мощная организация. У них миллионные просмотры в соцсетях, они поэтому могут получать неплохие деньги. Это очень похоже на разновидность цифрового концлагеря. Если у них "выгорит" дело, то они будут иметь по всему миру множество "роботов", обученных на выполнение каких-либо задач без критических фильтров. В этом и есть главная угроза", — уверена Ирина Богачевская.

Однако есть ли вероятность, что украинцы массово "купятся" на предложение "нового мессии", потому что "Церковь Всемогущего Бога" делает все, чтобы укорениться в религиозном поле страны. К примеру, почти все их сообщения в соцсетях апеллируют к православию, хотя по факту идея Христа, уже явившегося в Китае не имеет ничего общего с православным вероучением. По мнению религиоведа Людмилы Филипович, это делается не случайно.

"То же самое "Белое братство". Они же сначала заходили как кришнаитская секта, но это не задело украинцев никак. А вот когда они переориентировались на знакомые символы для украинцев: "Мария", "святая", это уже легло на наш архетип и они получили совсем другой масштаб развития", — объясняет Филиппович.

Впрочем, по словам религиоведа, у неохристиан из Китая немного шансов стать популярным культом в Украине.

"Украина не пойдет по этому пути. Мы давно уже живем в эпохе постмодерна, где уважают права личности, где каждое лицо — это субъект, самостоятельно принимающий решение и не являющийся членом стада. Поэтому, думаю, украинцам хватит ума этому не поддаться", — резюмирует Филиппович.

Ранее "Телеграф" писал, что это за организация под названием "АллатРа", куда входят известные украинцы.