Не "Ларіса", не "Галіна" і не "Людміла": як правильно називати ці імена українською

Не допускайте цих помилок під час спілкування з жінками

Багато хто робить помилку, коли українською мовою звертаються до дівчат з цими іменами так само, як і російською. Однак так робити це велика помилка. Йдеться про дівчат, яких звуть Галя, Лариса та Людмила.

"Телеграф" розібрався, як правильно вимовляти ці імена українською. А також розповість про те, як ласкаво звертатися до Галин, Людмил та Ларис.

Нагадаємо, що українською мовою дві літери позначають звук "г" — Г і Ґ. Перша вимовляється м’яко, а друга – твердо. Ім’я Галя пишеться і вимовляється з буквою Г і читається м’яко — Галина, але в жодному разі не Галіна. Ніжно Галин можна називати Гала, Галя, Галочка, Галюся, Галинка, Галюня.

Ім’я Людмила в українській мові вимовляється та пишеться через букву "и", тобто "Людмила", а не "Людміла". Ласкаво дівчат з таким ім’ям можна називати Люда, Людочка, Людуся, Людка, Людмилка, Людмилочка. До речі, існує навіть чоловіча форма цього імені – Людмил.

До імені Лариса в українській мові існує безліч ласкавих звернень: Ларисик, Ларисочка, Ларісонька, Ларісуля, Ларонька, Лара, Лорік чи Лора. Пишеться та вимовляється воно через букву "и" — "Лариса", але не "Ларіса".

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно звертатися до Володимира українською. Експерт закликала не спотворювати нашу мову.