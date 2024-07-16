Не "Ларіса", не "Галіна" и не "Людміла": как правильно называть эти имена на украинском

Не допускайте этих ошибок при общении с дамами

Многие делают ошибку, когда в украинском языке обращаются к девушкам с этими именами также, как и в русском. Однако так делать — это большая ошибка. Речь идет о девушках, которых зовут Галя, Лариса и Людмила.

"Телеграф" разобрался, как правильно произносить эти имена на украинском. А также расскажет о том, как ласково обращаться к Галинам, Людмилам и Ларисам.

Напомним, что в украинском языке две буквы обозначают звук "г" — Г и Ґ. Первая произносится мягко, а вторая — твердо. Имя Галя пишется и произносится с буквой Г и читается мягко — "Галина", но ни в коем случае не "Галіна". Ласково Галин можно называть Гала, Галя, Галочка, Галюся, Галинка, Галюня.

Имя Людмила в украинском языке произносится и пишется через букву "и", то есть "Людмила", а не "Людміла". Ласково девушек с таким именем можно называть Люда, Людочка, Людуся, Людка, Людмилка, Людмилочка. К слову, существует даже мужская форма этого имени — Людмил.

К имени Лариса в украинском языке существует множество ласкательных обращений: Ларисик, Ларисочка, Ларісонька, Ларісуля, Ларонька, Лара, Лорик или Лора. Пишется и произносится оно через букву "и" — "Лариса", но не "Ларіса".

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обращаться к Владимиру на украинском. Эксперт призвала не искажать наш язык.