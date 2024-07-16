Ніяка не "Андрійовна": як правильно українською звернутися до дочки Андрія

Ця помилка досить поширена в суспільстві

Попри те, що все більше українців намагаються в побуті говорити українською мовою, все ж таки зустрічаються помилки. Одна з найпоширеніших — це неправильні по батькові, наприклад "Андрєвна" або "Андрійовна".

"Телеграф" розповість про те, як правильно українською мовою звертатися до дочок Андрія. Щоб не припускатися помилок, потрібно запам’ятати одне єдине правило.

Як в українській мові утворюються жіночі по батькові? За допомогою всього двох суфіксів — це "івна" та "ївна". Жодних "євна", "йовна", "евна" та інших не існує.

Це означає, що дочка Андрія українською буде, наприклад, Ольга Андріївна і ніяк інакше. Всі інші форми на кшталт "Андрієвна", "Андрійовна", "Андріевна" — помилкові.

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно називати жіночі імена українською мовою. Варто запам’ятати, що "Лєни", "Свєти" та "Крістіні" в українській мові немає і ніколи не було.