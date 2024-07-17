Ви з роду ворожок і знахарів, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте його у списку

Усього таких родових імен налічується 15

Багато українських прізвищ несуть у собі цікаву історію і можуть розповісти, ким були наші предки. Деякі родові імена, наприклад, свідчать про те, що їхні носії в минулому були знахарями та ворожками.

Про це йдеться на сайті "Рідні". На сьогодні таких пологових імен в Україні налічується 15.

Практично кожна з цих прізвищ має велику кількість носіїв. Найпопулярніша з цього списку має понад 800 носіїв у всій країні. У той же час найрідкісніша — лише 5.

Список цих прізвищ виглядає так:

Ворожбит — 848 носіїв цього прізвища;

Ворожко — 553 носіїв;

Ворожцова — 137;

Гадалка — 118;

Ворожильник — 38;

Відьма — 23 носія;

Відьмаченко – 6 носіїв;

Відьманов — 5 носіїв;

Віщун — 59 носіїв;

Вищук – 192 носіїв;

Вищунова — 5;

Знахаренко – 117 носіїв;

Знахарчук — 16;

Знахарук — 11.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі прізвища наші предки раніше давали людям, щоб захистити цілий рід від зла та нечистої сили. Вони вірили, що родове ім’я має велике значення та може вплинути на долю людини.